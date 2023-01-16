بلدية صيدا: خطة سير جديدة في المدينة بعد غد الأربعاء

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أعلنت بلدية صيدا في بيان، آلية خطة سير جديدة سيباشر تنفيذها إعتبارا من بعد غد الأربعاء في 18 كانون الثاني الحالي.وأشارت إلى أن عناصر شرطة البلدية، نفذت صباح اليوم تدريبا ميدانيا تجريبيا استعدادا لتطبيق الخطة الجديدة.ولفت بيان البلدية الى أن الخطة تهدف إلى تسهيل حركة السير في مدينة صيدا وبناء على اقتراح لجنة تنظيم المدينة في "صيدا تواجه"، بالتنسيق مع البلدية ومفرزة السير وجمعية تجار صيدا وضواحيها.- السير القادم من دوار ساحة النجمة باتجاه قصر العدل القديم: موقف الفانات - الكورنيش البحري، أو شارع مال القبان - ابو رامي الكورنيش البحري.- السير القادم من شارع الزعتري باتجاه قصر العدل القديم: موقف الفانات - الكورنيش البحري، او شارع مال القبان ~ابو رامي - الكورنيش البحري.- السير القادم من الكورنيش البحري باتجاه قصر العدل القديم: (يمينا) شارع مال القبان ابو رامي - الكورنيش البحري.- السير القادم من شارع الاوقاف (يمينا) باتجاه شارع النداف: (يسارا) شارع مال القبان - ابو رامي - الكورنيش البحري.- السير القادم من شارع الاوقاف (يمينا) باتجاه عقيل اخوان سابقا: (يسارا) شارع مال القبان - ابو رامي - الكورنيش البحري.