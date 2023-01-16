أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2023 - 14:29
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هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

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Lebanon News
ازمة جديدة تضرب القطاع الصحي في لبنان. فقد حذر نقيب المستشفيات سليمان هارون من ان المستشفيات الخاصة لا قدرة لها على شراء الدواء لان أموالها محجوزة في المصارف 

وشدد هارون على ان المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى. 
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