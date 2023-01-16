أخبار لبنان 16 كانون الثاني 2023 - 14:29 16/01/2023 14:29:00 هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى

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LBCI News Lebanon

ازمة جديدة تضرب القطاع الصحي في لبنان. فقد حذر نقيب المستشفيات سليمان هارون من ان المستشفيات الخاصة لا قدرة لها على شراء الدواء لان أموالها محجوزة في المصارف



وشدد هارون على ان المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى. الإعلان

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