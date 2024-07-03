اجتماع لتحديث معايير الأمن والسلامة في مرفأ بيروت

اطلعت إدارة مرفأ بيروت، خلال اجتماع فني يتعلق بتقييم الأمن والمخاطر الصناعية تم إعدادهما بالتعاون مع وكالة الخبراء الفرنسية Expertise France، على نتابئج التقييم، "بإعتبارها الخطوة الأولى الثابتة نحو مشروع رفع مستوى السلامة وتعزيز الثقة المحلية والدولية بهذا المرفق المينائي وقلب العاصمة النابض".



وحضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، وممثلين عن الجمارك، الجيش اللبناني والأمن العام، أمن الدولة، إطفاء بيروت والدفاع المدني، بالإضافة إلى لجنة مختصة ووحدة إدارة مخاطر الكوارث.



وأكد عيتاني أن "قرار المضي بمشروع إمتثال مرفأ بيروت لمعايير السلامة الدولية قد إتُخِذ"، مشيرا إلى أن "باكورة هذا القرار هو ما نجتمع اليوم بصدده والذي يشكل ثمار أشهر طويلة منالتعاون المشكور والدراسات والمراجعات من قبل العائلة المرفئية بالتعاون مع أصحاب خبرة دولية وإختصاص في مجال أمن السفن والمرافئ والسلامة المينائية".



وقال عيتاني: "اخص بالذكر التعاون المثمر والبناء مع Expertise France وعبرها ينسحب المشهد ليصل الى التعاون القائم مع المرافئ الفرنسية ومنها مرفأ "مرسيليا" و "لو-هافر"، حيث إستجابت Expertise France من دون تردد لطلب إدارة وإستثمار مرفأ بيروت بتكليفها لجهات ذات خبرات عالمية لتقديم الدعم الفني عبر إجراء دراسة لتقييم المخاطر الأمنية في المرفأ".



وشكر الاجهزة الامنية المعنية "على تعاونهم وحرصهم على أمن وسلامة مرفأ العاصمة ومساهمتهم التي أفضت الى إنجاح هذا العمل، كما وأشكر جميع من حضر بالأصل أو بالوكالة على هذه المشاركة الغالية التي تعني لنا الكثير".