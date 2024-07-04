حطيط: لم يبق سوى القضاء للوصول إلى الحقيقة

نفذ "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" وقفته الشهرية الرمزية أمام بوابة الشهداء رقم ٣ للمرفأ.وقال رئيس التجمع إبراهيم حطيط انه لم يبق لهم سوى القضاء للوصول الى الحقيقة، معتبرًا ان البعض ممن يتحملون المسؤولية الكبرى بالكارثة لم يتم استدعاؤهم للاستماع اليهم.ووعد باستكمال ما قدمه وزير الدفاع الاسبق يعقوب الصراف اخيرًا من معطيات وادلة بمجموعة من المستندات لتسليمها الى القاضي جمال الحجار.