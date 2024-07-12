التنمية والتحرير: لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة؟ ولن نعير أي إهتمام لحملات التجني

أكدت كتلة التنمية والتحرير أنها بالقدر الذي تدين فيه أي تطاول أو تجن أو إستخفاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وادوارها فهي لن تعير أي إهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته، وهي حملات حتماً ممجوجة ومكشوفة الأهداف، كما قالت.



وتساءلت الكتلة في إجتماعها الدوري برئاسة الرئيس نبيه بري: "لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور؟"



وشدّدت على أنّ الكتلة ترحب بأي مسعى أو جهد عربيّ أو دوليّ يرمي لمساعدة لبنان بإنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية. وأشارت إلى أنّ ذلك هو "جهد يجب أن يقابل من الكتل النيابية والقوى السياسية بجهد وطنيّ جامع يقتنع فيه الجميع بوجوب الإبتعاد عن الكيد والمكابرة والإلغاء ، وبالإقتناع بأن طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابيّ والإستعصاء الحاصل يفرضان بأن يكون هناك تشاور وحوار جديّ، بمناخ منفتح تحت قبة البرلمان وتحت سقف الدستور ، لأيام معدودة يفضي الى توافق على مرشح أو إثنين أو ثلاثة".



وتطرقت الكتلة ايضاً الى حرب غزة والوضع في الجنوب، عشية الذكرى السنوية 18 لعدوان تموز 2006، مجددةً إلتزامها وتمسكها بالقرار الأممي 1701، ومنذ لحظة صدور القرار حتى اليوم، تعرض لبنان لأكثر من 33,000 الف خرق اسرائيلي لبنوده وللسيادة الوطنية في البر والبحر والجو.



وندّدت بأي نقاش أو بحث بإنشاء مناطق عازلة "فوق أي بقعة من التراب السياديّ اللبنانيّ، لا في جنوب الليطاني ولا في شماله".



ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية الى المسارعة بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلا عن صرف التعويضات لذوي الشهداء.