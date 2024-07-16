محفوض يطلب من الحلبي التدخل بشأن ملف صندوق التعويضات



زار نقيب المعلمين نعمه محفوض يرافقه وفد من النقابة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حاملا جملة من المطالب أبرزها عن صندوق التعويضات ورواتب الأساتذة العاملين والمتقاعدين في المدارس الخاصة.



وطلب محفوض من الوزير الحلبي التدخل لإصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات، فوعد الوزير بتذليل جميع العقبات قريبًا وبإصدار المرسوم في مجلس الوزراء. وفي الإطار نفسه تحدث محفوض عن ضرورة إطلاق خطة لإنقاذ صندوق التعويضات وتأمين مصادر التمويل له حفاظًا على تعويضات الأساتذة وجنى عمرهم.



وطالب محفوض بتجديد البروتوكول الموقع مع اتحاد المؤسسات قبل ٣٠ أيلول من أجل تأمين الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين في الخاص، وإضافة ٣ رواتب إلى الرواتب الست التي يتقاضوها، وذلك أسوة بالأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، وفي حال تأخر إقرار القوانين اللازمة لذلك. فوعد الوزير خيرًا بهذا الخصوص.



ومن أجل الغاية نفسها، طلب محفوض موعدًا من الرئيس نبيه بري للبحث في القانونين العالقين في المجلس ولم ينشرهما الرئيس نجيب ميقاتي، ومن أجل إيجاد حلّ لهذه المسألة التي تعنى بتغذية صندوق التعويضات وتفعيل تعويضات المعلمين في الفترة المقبلة.



ووضع محفوض الوزير في أجواء رواتب المعلمين للعام المقبل وخصوصًا بالدولار النقدي للاستمرار في أداء رسالتهم.