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بو صعب خلال لقاء السفير الالماني : الحل للحرب لن يأتي الا عبر المفاوضات غير المباشرة... ولاطلاق على النازحين صفة "مهاجرين غير شرعيين"

أخبار لبنان
2024-07-23 | 09:12
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بو صعب خلال لقاء السفير الالماني : الحل للحرب لن يأتي الا عبر المفاوضات غير المباشرة... ولاطلاق على النازحين صفة &quot;مهاجرين غير شرعيين&quot;
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بو صعب خلال لقاء السفير الالماني : الحل للحرب لن يأتي الا عبر المفاوضات غير المباشرة... ولاطلاق على النازحين صفة "مهاجرين غير شرعيين"

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خلال لقاء مع سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتوكل - شتيلفريد "أن الحرب لن تكون من مصلحة أي طرف وأن الحل الوحيد لن يأتي الا عبر المفاوضات بالطرق الديبلوماسية غير المباشرة، وان ما يطرحه الوسيط الاميركي آموس هوكستين سيكون مفتاحا لهذا الحل عندما يقرر الاسرائيلي انهاء الحرب الدموية التي يشنها على غزة" .
 
وتم التطرق الى ملف النازحين السوريين، وحمل بو صعب السفير الالماني رسالة الى حكومة بلاده والاتحاد الأوروبي "لايجاد حل سريع وجدي في قضية النازحين السوريين حيث لا يجب اطلاق عليهم بعد اليوم صفة النازحين، بل أصبح من الافضل اطلاق عليهم صفة مهاجرين غير شرعيين اذ بات الهدف من وجودهم على الاراضي اللبنانية محض اقتصادي وان لبنان يشهد ارتفاعا في عدد الجرائم والمزيد من الفقر ولا يمكنه تحمل المزيد من الاعباء".
 
كما تناول النقاش موضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومسار اقرار القوانين الاصلاحية ضمن خطة تنفيذ الاتفاق معه والتي لن تتحقق إذا ما تم حفظ اموال المودعين وتحديد المسؤوليات،  كذلك تم البحث في ملف الاستحقاق الرئاسي.

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