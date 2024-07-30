مؤسسة CMA CGM حوّلت الحاوية الأولى إلى مساحة للتعليم المتنقل

حوّلت مؤسسة CMA CGM الحاوية الأولى إلى مساحة للتعليم المتنقل



• سابقة في لبنان: تحويل الحاوية إلى مساحة للتعليم المتنقل

• استقبال 2000 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 3 و 15 عاما" لتدريبهم على منصّة «طبشورة» الرقمية

• تدريب 50 من الميسرين التربويين على «للمدرّس» منصّة الدعم للمعلمين



وتُعتبر "حاوية المعرفة" حاوية طولها 20 قدمًا، حوّلتها مؤسسة CMA CGM - بفضل الخبرة اللوجستية والتقنية لفرق مجموعة CMA CGM في لبنان وبدعم من طلاب الهندسة اللبنانيين من جمعية Design for Communities - بالكامل إلى مساحة تعليمية متنقلة.



ويسمح تحويل هذه الحاوية بتنظيم جلسات تدريبية تفاعلية في مكان مفتوح حول استخدام "طبشورة" و"للمدرّس"، المنصّات الرقمية المجانية التي طوّرتها جمعيّة EdTech Lebanese Alternative (LAL).



وLAL مجموعة من المعلّمين والمبدعين والمبتكرين التكنولوجيين، تعتقد اعتقادًا راسخًا أنّ التكنولوجيا هي قوّة مساواة للتعليم. مهمّتها: تصميم برامج تعليمية رقمية عالية الجودة من خلال تسخير الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا. أدى هذا الطموح إلى إنشاء المنصّة التعليمية التي تركز على الطلاب "طبشورة" ومنصّة الموارد الرقمية للمعلّمين، "للمدرّس".