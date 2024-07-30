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مؤسسة CMA CGM حوّلت الحاوية الأولى إلى مساحة للتعليم المتنقل

أخبار لبنان
2024-07-30 | 11:16
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مؤسسة CMA CGM حوّلت الحاوية الأولى إلى مساحة للتعليم المتنقل
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مؤسسة CMA CGM حوّلت الحاوية الأولى إلى مساحة للتعليم المتنقل

حوّلت مؤسسة CMA CGM الحاوية الأولى إلى مساحة للتعليم المتنقل

• سابقة في لبنان: تحويل الحاوية إلى مساحة للتعليم المتنقل
• استقبال 2000 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 3 و 15 عاما" لتدريبهم على منصّة «طبشورة» الرقمية
• تدريب 50 من الميسرين التربويين على «للمدرّس» منصّة الدعم للمعلمين 

وتُعتبر "حاوية المعرفة" حاوية طولها 20 قدمًا، حوّلتها مؤسسة CMA CGM - بفضل الخبرة اللوجستية والتقنية لفرق مجموعة CMA CGM في لبنان وبدعم من طلاب الهندسة اللبنانيين من جمعية Design for Communities - بالكامل إلى مساحة تعليمية متنقلة.

ويسمح تحويل هذه الحاوية بتنظيم جلسات تدريبية تفاعلية في مكان مفتوح حول استخدام "طبشورة" و"للمدرّس"، المنصّات الرقمية المجانية التي طوّرتها جمعيّة EdTech Lebanese Alternative (LAL).

وLAL مجموعة من المعلّمين والمبدعين والمبتكرين التكنولوجيين، تعتقد اعتقادًا راسخًا أنّ التكنولوجيا هي قوّة مساواة للتعليم. مهمّتها: تصميم برامج تعليمية رقمية عالية الجودة من خلال تسخير الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا. أدى هذا الطموح إلى إنشاء المنصّة التعليمية التي تركز على الطلاب "طبشورة" ومنصّة الموارد الرقمية للمعلّمين، "للمدرّس".
 


وستتنقّل "حاوية المعرفة" في أنحاء لبنان كلها، لتوفير إمكان الوصول إلى منصّة "طبشورة" للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 15 عامًا في المناطق.

وتقدّم المنصّة دورات تدريسيّة مجانية تتوافق مع المنهج المدرسيّ اللبنانيّ من الروضة إلى المنهج التكميلي بثلاث لغات (العربية والإنكليزية والفرنسية). وتوفّر إمكان التعلم عبر الإنترنت و خارجه، ممّا يضمن الاستمرارية والمرونة في مسار التعليم الخاص بهم.

وسيُدرّب 50 شابًا لبنانيًا وتوظيفهم كميسرين تعليميين من قبل فريق LAL للشرح ولمرافقة الطلاب. سيتمكن المعلمون والمدرّسون أيضًا من الوصول إلى مكتبة الموارد الرقمية المجانية "للمدرّس" التي أنشأتها LAL أيضًا.

وأكّدت رئيسة مؤسسة CMA CGM، تانيا سعادة زعنَي، أنّ تعزيز فرص الحصول على التعليم للجميع هي أولوية. 

وأوضحت أنّ "حاوية المعرفة" هي مفهوم فريد من نوعه طوّرته فرق مجموعة CMA CGM وسمح بتحويل الحاوية إلى مساحة تعليمية بالشراكة معLebanese Alternative Learning . 

وقالت: "إنها شهادة على التزامنا بإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة ومجانية للطلاب في لبنان."

كما قالت مديرة LAL التنفيذيّة نايلة زريق فهد: "نحن فخورون جدًا بإطلاق هذا المشروع التعليمي الفريد الذي لم يكن ممكنًا لولا دعم مؤسسة CMA CGM، والجهود المستمرة لجميع أعضاء فريق LAL وجميع الأفرقاء الذين جعلوا هذا المشروع ممكنًا."

ولفتت إلى انّ هذا العام يصادف أيضًا الذكرى العاشرة لتأسيس "طبشورة"، كما أن "حاوية المعرفة" تعطي بعدًا جديدًا للمنصّة. 

ودعت إلى اتباع مسار "حاوية المعرفة" وزيارتها .
 

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