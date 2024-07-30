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حركة الحوثي اليمنية تدين العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية: نؤكد التضامن مع لبنان ومقاومته

أخبار لبنان
2024-07-30 | 15:04
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حركة الحوثي اليمنية تدين العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية: نؤكد التضامن مع لبنان ومقاومته
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حركة الحوثي اليمنية تدين العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية: نؤكد التضامن مع لبنان ومقاومته

دانت حركة الحوثي اليمنية بأشد العبارات "العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في هجوم إرهابي استهدف المدنيين والمنشآت المدنية عن سابق إصرار وتعمد بالمخالفة لكل المواثيق الدولية، وفي انتهاك صارخ لسيادة لبنان وللقانون الدولي الإنساني". 

وقالت في بيان: "إن هذا التجاوز الخطير يأتي بعد عودة مجرم الحرب نتنياهو من زيارته الأخيرة للبيت الأبيض، وحفلة التصفيق الوقحة والسخيفة داخل الكونغرس الأميريي المؤيدة لجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ما يجعل الأميركي شريكا كاملا في هذه الجريمة".

وأضافت: "إذ نؤكد التضامن مع لبنان ومقاومته في مواجهة الصلف الصهيوني، فإننا نثمن الدور الكبير لحزب الله في إسناد الشعب الفلسطيني والانتصار لمظلوميته، في الوقت الذي تخلت فيه الأنظمة العربية عن دورها ومسئوليتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم العدوان الإسرائيلي. كما نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونبتهل إلى المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى. ونجدد العهد مع فلسطين وشعبها، أن دعم وإسناد شعبنا وقواتنا المسلحة لن يتوقف حتى يتوقف العدوان والعربدة الصهيونية في غزة".

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