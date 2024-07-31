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ميقاتي: نحذر من تفلت الأمور نحو الأسوأ
أخبار لبنان
2024-07-31 | 02:17
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ميقاتي: نحذر من تفلت الأمور نحو الأسوأ
دان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بقوة الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي وقع بالامس.
وقال ميقاتي في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية: "نحذر من تفلت الأمور نحو الأسوأ، إن بقي العدو على رعونته وجنونه الاجرامي القاتل. ونتوجه بالتعزية من اهل الضحايا".
وأضاف: "كنت اتمنى لو ان الوزراء المقاطعين شاركوا في الجلسة اليوم لان نهج المقاطعة غير مجدي في هذا الظرف الخطير".
ودعا ميقاتي العالم، "الشاهد على جرائم اسرائيل، الى اجبارها على وقف اطلاق النار والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية وعلى تنفيذ القرار 1701".
ووجه نداء الى اللبنانيين: "لنتكاتف جميعا ونكون قادرين على إثبات وحدتنا وتأكيد تضامننا مع اهلنا ورفضنا لأي اعتداء يطال اي منطقة من لبنان".
وطالب بتنفيذ القرار 1701 كاملا وبحذافيره، داعيا المجتمع الدولي ووسطاء السلام إلى ان يكونوا شهودا للحق ويدينوا الباطل ويعملوا في سبيل الامن والاستقرار.
وقال: "سنبقى على تواصل دائم مع اصدقاء لبنان والاخوة العرب لمنع تفاقم الأمور، والعمل من اجل الحؤول دون تفاقم الأوضاع التي تنذر بأخطار حادة ستكوّن إنعكاساتها كبيرة".
ورأى أن القصف على الضاحية، هو قصف لمبادرات الخير ومساعي التهدئة والتفاهمات، قائلا: "سنبقى نعمل في سبيل إنقاذ بلدنا وحماية مجتمعنا من أي خطر، مؤكدين أن لبنان لا يريد الحرب بل الحفاظ على كرامة ابنائه وسيادته على الارض والبحر والجو، من دون اي تهاون بحقوقه".
كما دان بقوة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، معتبرا أن هذا العمل خطرا جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة.
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