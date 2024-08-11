الياس المر: عدم انتخاب رئيس للجمهورية جريمة

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر ان تعطيل إنتخاب رئيس الجمهورية جريمة بحق المسيحيين قبل ان يكون جريمة بحق لبنان، كما رفض الحوار والتهرب من اعادة جنى أعمار اللبنانيين، وإهمال المتن.



وشدد خلال تدشين نصب كبير للسيدة مريم العذراء في بتغرين، على ان المسيحية رسالة وليست سياسة، وان لبنان لا ينهض بالمسيحيين وحدهم، ولا ينهض بلا المسيحيين. وبناء الدولة الحديثة يحتاج الى سواعد جميع بناته وابنائه.



وتوجه لـ "اصحاب الشعارات" بالقول: " ارحموا البلد من الكذب والنكايات، وارحموا الناس من الإهمال وقلة المسؤولية. هذا البلد ليس مزرعة لكم، لبنان لن ينهض بالاحقاد، ولن ينهض بالتطرف والتحريض، لم تتعلموا من أخطائكم، ولن تتعلموا. لا تزايدوا علينا مسيحياً، فنحن المسيحيون الحقيقيون".