الراعي: الأحداث التي نعيشها تطرح العديد من التساؤلات

أكدّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الأحداث التي نعيشها من نزاعات وحروب ومضايقات للمسيحيين تطرح العديد من التساؤلات.



وقال الراعي في عظة الاحد من الديمان: "كتبوا الينا من الجنوب يشرحون لنا اوضاعهم الكارثية بسبب الحرب، وازاء هذا النفق الأسود نجد اهالينا منقسمين فئة اضطرت إلى النزوح وفئة صمدت في ارضها للمحافظة على ارزاقها وهذه الفئة تتحدى كل الصعاب".



وشدد من جهة أخرى على أنه "في هذا الوقت التي تجري فيه محادثات في المنطقة لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية في ظل فقدان مجلس النواب صلاحية التشريع".