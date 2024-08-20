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الحلبي: وحشية المعتدين لم ترحم شباب الطالب محمد قدوح فسقط شهيد الغدر

أخبار لبنان
2024-08-20 | 12:08
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الحلبي: وحشية المعتدين لم ترحم شباب الطالب محمد قدوح فسقط شهيد الغدر
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الحلبي: وحشية المعتدين لم ترحم شباب الطالب محمد قدوح فسقط شهيد الغدر

عبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في بيان، عن عميق حزنه وألمه لاستشهاد الطالب محمد علي حسن قدوح، نتيجة اعتداء إسرائيلي غاشم ووحشي على المدنيين في الجنوب.

ولفت إلى أن "هذا الشاب بعمر الورود، الذي أنهى الثانوية العامة بنجاح على غرار رفاقه، كان يتجه إلى التخصص الجامعي ليبني مستقبله، لكن وحشية المعتدين لم ترحم شبابه فسقط شهيد الغدر".

وعزى الحلبي عائلة الشهيد وذويه ورفاقه. وأكد أن "المصاب جلل"، طالبا من الله العلي القدير أن يمنحهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته.

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