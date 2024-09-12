اليكم الصورة من حريق مكب برج حمود...ياسين: سنبدأ اجراءات التحقيق

أعلن وزير البيئة ناصر ياسين أنه سيبدأ اجراءات التحقيق بحريق مكب برج حمود.وكان اندلع حريق هائل في مكب برج حمود حيث علت سحب الدخان السوداء لتغطي مناطق الدورة والكرنتينا وجل الديب.ووصلت فرق الاطفاء إلى المكان وهي تعمل على اخماده ومنع تمدده.