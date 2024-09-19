إرجاء جلسة مجلس الوزراء إلى بعد ظهر الجمعة

ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في السرايا والمخصصة لمتابعة البحث في مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الى الساعة الثالثة من بعد ظه غد الجمعة الواقع فيه ٢٠/٩/٣٠٢٤، وذلك بسبب اعتذار عدد من الوزراء عن عدم الحضور، وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني.