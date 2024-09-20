ندين بأشد العبارات الجنون الإسرائيلي والصلف الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، بينهم أطفال ونساء. نؤكد مجددًا أن مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة وإيمان اللبنانيين. خالص العزاء لأهالي الشهداء،…
— السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) September 20, 2024
ندين بأشد العبارات الجنون الإسرائيلي والصلف الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، بينهم أطفال ونساء. نؤكد مجددًا أن مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة وإيمان اللبنانيين. خالص العزاء لأهالي الشهداء،…