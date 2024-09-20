السفارة الإيرانية في لبنان تندد بـ"الجنون الإسرائيلي": لن ينال من عزيمة وإيمان اللبنانيين

دانت السفارة الايرانية في لبنان "بأشد العبارات الجنون الإسرائيلي والصلف الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، بينهم أطفال ونساء".



وأكدت السفارة الايرانية عبر "إكس"، "أن مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة وإيمان اللبنانيين".



وقدّمت "خالص العزاء لأهالي الشهداء، وتمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل."