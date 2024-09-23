أكثر من 300 غارة اسرائيلية تشتهدف الجنوب والبقاع ووقوع نحو 100 شهيد...هكذا تبدو الصورة

أكثر من 300 غارة حتى الآن شنها الجيش الإسرائيلي بإتجاه عدد كبير من بلدات الجنوب من صور الى النبطية وبنت جبيل وصيدا، وصولاً الى البقاعين الشرقي والغربي، أدت الى استشهاد مئة شخص حتى الان, وجرح أكثر من ثلاثمئة آخرين، في حصيلة أولية لوزارة الصحة.

كامل الصورة في الفيديو اعلاه...