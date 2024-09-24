البيت الأبيض يحث الأميركيين على مغادرة لبنان

حثّ المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الأميركيين الموجودين في لبنان على المغادرة الآن ما دامت الرحلات الجوية متاحة، وذلك مع تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله.



وقال كيربي في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز): "نريد التأكيد على أنه لا تزال هناك خيارات رحلات تجارية متاحة للأميركيين للمغادرة، ويجب أن يغادروا الآن ما دامت هذه الخيارات متاحة"، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مستمر مع نظرائهم الإسرائيليين.