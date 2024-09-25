بو حبيب: تصريح بايدن في الأمم المتحدة بشأن الشرق الأوسط غير مشجع

أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الثلاثاء عن خيبة أمل حيال تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، آملًا تعزيز واشنطن جهودها الدبلوماسية.



وقال بوحبيب في فعالية نظمتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "تصريح بايدن لم يكن قويًا، وهو غير مشجع، ولن يحل المشكلة اللبنانية".



وأضاف: "ما زلنا نأمل. الولايات المتحدة هي البلد الوحيد القادر على إحداث فرق في الشرق الأوسط وفي ما يتعلق بلبنان".