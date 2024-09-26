مصدران لفرانس برس: عبور أكثر من 22 ألف شخص الحدود من لبنان الى سوريا جراء الغارات الإسرائيلية

كشف مصدران أمنيان سوريان لوكالة فرانس برس أن أكثر من 22 ألف شخص، الجزء الأكبر منهم سوريون، عبروا الحدود من لبنان منذ مطلع الأسبوع على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة.



ودخل "أكثر من ستة آلاف لبناني ونحو 15 ألف سوري عبر معبر جديدة يابوس بشكل طارئ منذ ثلاثة أيام حتى صباح الخميس"، وفق ما أفاد مصدر أمني سوري فرانس برس، تزامنا مع إعلان مصدر أمني آخر أن "نحو ألف لبناني وحوالى 500 سوري آخرين دخلوا عبر معبر جوسيه" منذ الاثنين.

