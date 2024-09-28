غالانت للبنانيين: حربنا ليست معكم وحان وقت التغيير

شدّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت على أنّ حرب إسرائيل ليست مع الشعب اللبنانيّ، وذلك بعد تأكيد مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت.



وقال غالانت عن نصر الله في بيان إنه قتل الآلاف من الإسرائيليين والمواطنين الأجانب وشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الآلاف من الإسرائيليين وغيرهم من المواطنين.



وتوجّه إلى اللبنانيين بالقول: "حربنا ليست معكم وحان وقت التغيير."