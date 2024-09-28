مخزومي: التضامن أولوية للعودة إلى مفهوم الدولة

كتب النائب فؤاد مخزومي في منصة "إكس": "اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وعدد كبير من اللبنانيين مدان، ويحتم على الجميع وضع لبنان ومصلحته أولًا وقبل أي شيء، بالحفاظ على أمنه واستقراره، وتكريس الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وأن يكون التضامن أولوية للعبور ببلدنا إلى بر الأمان بالعودة الى مفهوم الدولة. تعازينا لعائلة نصر الله وذويه ومحبيه، وكذلك لعائلات بقية الشهداء وذويهم".