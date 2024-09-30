عيتاني: حريق خارج حرم المرفأ والعمل جارٍ لإخماده

أكد رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني في بيان، أن الحريق الذي نشب اليوم هو خارج حرم المرفأ، وتحديداً قرب نهر بيروت، والعمل جارٍ لإخماده.