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"سيدة الجبل": لتغليب مصلحة لبنان وانتخاب رئيس وحكومة
أخبار لبنان
2024-09-30 | 07:07
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"سيدة الجبل": لتغليب مصلحة لبنان وانتخاب رئيس وحكومة
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في الاشرفية الكترونيًا.
واعلن اللقاء في بيان موقوفه "بكل احترام أمام هيبة الموت"، معتبرًا أننا "جميعًا أمام مرحلة وطنية دقيقة جدًا"، مؤكدًا "أولوية العمل على إنقاذ لبنان اليوم بفصل قضية لبنان عن قضية غزة بعكس ما صرح به الشيخ نعيم قاسم لأن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار"، مطالبًا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ"تظهير موقف واضح يغلب مصلحة لبنان على مصلحة أي جهة وأي حزب وأي مجموعة وأي دولة".
ودعا الى "انتخاب رئيس وفقًا للدستور فورًا، وتشكيل حكومة قادرة على انتزاع وقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية، والعمل على طمأنة الجماعات اللبنانيّة كافة وتأكيد ان لبنان على موعد مع المستقبل بالجميع وللجميع، وتنظيم مؤتمر دولي لاعادة بناء لبنان ووضع خطة نهوض اقتصاديّة، ومطالبة النواب الـ31 بموقف موحد في وجه إصرار "حزب الله" على قيادة لبنان إلى الهاوية لأن ربط لبنان بغزة هو خدمة لإسرائيل ويبرر لها توسيع حربها والدخول البري إلى الأراضي اللبنانية".
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