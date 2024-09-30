قائد الجيش استقبل كتلة "تجدد"

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة كتلة "تجدد" النيابية، وضمت النواب فؤاد مخزومي وأشرف ريفي وميشال معوض، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.