شقير من دار الفتوى: وحدتنا الوطنية تحمي لبنان

شدد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير على أن انتخاب رئيس للجمهورية أصبح أكثر من ضرورة.



موقف شقير جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.



قال شقير: "وجهنا تحية كبيرة لمفتي الجمهورية على الجهود التي يقوم بها في الظروف الصعبة التي نعيشها، وأكدنا له وقوفنا الدائم إلى جانبه وإلى جانب دار الفتوى، كما تناولنا موضوع ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد لأنه بالفعل أصبح أكثر من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. كما توافقنا بأنه لا يحمي لبنان في هذا الوقت إلا وحدتنا الوطنية، وبالفعل فقد أثبت أهل بيروت اليوم سعة قلوبهم من ناحية الوضع الإنساني أو الاجتماعي، بيوتنا تفتح لكل العالم، وطرقاتنا ومؤسساتنا، حمى الله بيروت، حمى الله لبنان، وأدام الله علينا دار الفتوى".