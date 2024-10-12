اليونيفيل تفيد بإصابة جندي في جنوب لبنان

أفادت القوة الموقتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) عن إصابة جندي بنيران غير معروفة المصدر الجمعة في جنوب لبنان، وهو الجريح الخامس في عديدها في يومين.



وقالت القوة الأممية في بيان "الليلة الماضية، أصيب أحد جنود حفظ السلام في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة بإطلاق نار بسبب النشاط العسكري المستمر في مكان قريب".

وأضافت: "لا نعرف حتى الآن مصدر النيران". كما أوضحت أنّ "الليلة الماضية أيضا ... تعرضت المباني في موقع الأمم المتحدة في رامية لأضرار جسيمة بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف القريب".

