مستشفى تل شيحا: أضرار مادية خفيفة نتيجة الغارات بقاعا ولا اصابات ومستمرون برسالتنا الانسانية

أعلن مستشفى تل شيحا في بيان، أنه نتيجة الغارات التي استهدفت محيط مدينة زحلة هذا المساء، تعرض مستشفى تل شيحا الى بعض الاضرار المادية الخفيفة".



وقال البيان: "نشكر الله ألا اصابات في صفوف المرضى والعاملين".



وأكدت ادارة المستشفى "استمرارها في رسالتها الانسانية، بالرغم من كل الظروف الراهنة، ولن يثنيها شيء عن خدمة أهالي زحلة والبقاع". وأملت أن تنتهي الازمة الراهنة بأقل اضرار على الجميع.