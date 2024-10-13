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عودة: انتخاب رئيس ليس تفصيلًا في مسيرة الأوطان ولبنان بحاجة ماسّة إلى رئيس

أخبار لبنان
2024-10-13 | 05:45
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عودة: انتخاب رئيس ليس تفصيلًا في مسيرة الأوطان ولبنان بحاجة ماسّة إلى رئيس
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عودة: انتخاب رئيس ليس تفصيلًا في مسيرة الأوطان ولبنان بحاجة ماسّة إلى رئيس

دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة اللبنانيين عامة والمسيحيين منهم خاصة والقادة المسؤولين بشكل أخص إلى الإبتعاد عن المماحكات والترفع عن الأنانية والمصلحة والمبادرة الفورية إلى إنقاذ البلد باتخاذ المبادرات النافعة، التي لا تخدم إلّا لبنان.

وقال، خلال ترؤّسه خدمة القداس، في كاتدرائية القديس جاورجيوس: "عليهم مسؤولية وطنية كبيرة ومطلوب منهم دور وطنيّ كبير هو انتخاب رئيس بأسرع وقت، بالطرق الديمقراطية، وحسب ما يمليه الدستور، ليحمل قضية لبنان وصوته إلى العالم، يفاوض باسمه ويدرأ عنه المخاطر."

واعتبر أنّ انتخاب رئيس للبلاد ليس تفصيلًا في حياة الشعوب ومسيرة الأوطان، لأنّ الرئيس هو قائد السفينة وموجهها ولبنان بحاجة ماسّة إلى رئيس يعمل مع حكومة متجانسة على حماية لبنان ووقف القتال والتدمير والتهجير.

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