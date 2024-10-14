الاب نصر لـ"عشرين 30": نحاول أن نعيش كلّ يوم بيومه ونعتمد على حسّنا بالمسؤولية

شدد الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر على أن المدارس "تعتمد على حسّها بالمسؤولية وترقّب الأمور الأمنية وعلى علاقات وزارة التربية لاستقصاء المعلومات واعطاءها التوجيهات لكي تقوم بدورها".



وأكد لبرنامج "عشرين 30"، أنه "من اللحظة الاولى أبدينا الاستعداد لاستقبال النازحين ونحن كمؤسسات قادرة أن تعاود التعليم نحاول أن مساعدة القطاع الرسمي".



واشار الاب نصر إلى أن " الحركة التعليمية بدأت في الشمال وكسروان والمتن والشوف"، موضحا أن "هناك أنواعا متنوعة ومتعددة من التعليم بين الحضوري والهيريد والمدمج وبدأت تتوسع المناطق التي تزيد فيها الحركة التعليمية".



ولفت الاب نصر إلى أن "المشهد ليس واضحا لذلك نحاول أن نعيش كلّ يوم بيومه بواقعنا الحالي"، مشددا على أنه "علينا درس إمكانيات الاهل قبل تعديل الأقساط ورفع الأجور لان الأمور متلخبطة".



وأوضح أن "بعض المؤسسات قد تكون عارضت العودة الى التعليم لأسباب ايديولوجية او أمنية والقلق الدائم".