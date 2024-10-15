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تقرير لجنة الطوارئ: 10012 غارة منذ بدء العدوان و77% من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية بسبب استخدامها كملاجىء أو لوجودها في مناطق متضررة

أخبار لبنان
2024-10-15 | 12:56
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تقرير لجنة الطوارئ: 10012 غارة منذ بدء العدوان و77% من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية بسبب استخدامها كملاجىء أو لوجودها في مناطق متضررة
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تقرير لجنة الطوارئ: 10012 غارة منذ بدء العدوان و77% من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية بسبب استخدامها كملاجىء أو لوجودها في مناطق متضررة

 وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين التقرير الرقم 19 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:

"خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 146 غارة جوية على ناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10012 إعتداء.

صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 41 شهيداً و124 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2350 شهيداً و10924 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 1067 مركزاً لاستقبال النازحين منها 881 مراكزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

وتستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 188652 نازحاً (41894 عائلة) في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 15 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 329386 مواطناً سورياً و 126842 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.

بحسب وزارة التربية والتعليم العالي 77% من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية اما بسبب استخدامها كملاجىء جماعية أو بسبب وجودها في مناطق متضررة بشكل مباشر. كما أن 40 % من طلاب التعليم الفني والتدريب المهني الحكوميين و 57 % من طلاب الجامعة اللبنانية و32% من مؤسسات التعليم العالي الخاصة هم من المناطق المتضررة بشكل مباشر".

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