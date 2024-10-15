الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تقرير لجنة الطوارئ: 10012 غارة منذ بدء العدوان و77% من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية بسبب استخدامها كملاجىء أو لوجودها في مناطق متضررة
أخبار لبنان
2024-10-15 | 12:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تقرير لجنة الطوارئ: 10012 غارة منذ بدء العدوان و77% من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية بسبب استخدامها كملاجىء أو لوجودها في مناطق متضررة
وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين التقرير الرقم 19 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:
"خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 146 غارة جوية على ناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10012 إعتداء.
صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 41 شهيداً و124 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2350 شهيداً و10924 جريحاً.
لتاريخه تم فتح 1067 مركزاً لاستقبال النازحين منها 881 مراكزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
وتستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 188652 نازحاً (41894 عائلة) في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.
تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.
من تاريخ 23 أيلول لغاية 15 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 329386 مواطناً سورياً و 126842 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.
تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.
بحسب وزارة التربية والتعليم العالي 77% من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية اما بسبب استخدامها كملاجىء جماعية أو بسبب وجودها في مناطق متضررة بشكل مباشر. كما أن 40 % من طلاب التعليم الفني والتدريب المهني الحكوميين و 57 % من طلاب الجامعة اللبنانية و32% من مؤسسات التعليم العالي الخاصة هم من المناطق المتضررة بشكل مباشر".
أخبار لبنان
الطوارئ:
10012
العدوان
المدارس
الحكومية
خدمات
تعليمية
استخدامها
كملاجىء
لوجودها
مناطق
متضررة
التالي
متقلب قليلا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تطالب بوقف الهجمات على اليونيفيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-10-10
تقرير لجنة الطوارئ 15: 61 غارة وسقوط 28 شهيداً و113 جريح
أخبار لبنان
2024-10-10
تقرير لجنة الطوارئ 15: 61 غارة وسقوط 28 شهيداً و113 جريح
0
آخر الأخبار
2024-10-12
رئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين للـLBCI: "موضوع الشتاء" أساسيّ في خطة الاستجابة للكوارث ونعمل على تأمين وسائل تدفئة للنازحين في المدارس وعلى ترميم بعض مراكز الإيواء وعلى الملابس
آخر الأخبار
2024-10-12
رئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين للـLBCI: "موضوع الشتاء" أساسيّ في خطة الاستجابة للكوارث ونعمل على تأمين وسائل تدفئة للنازحين في المدارس وعلى ترميم بعض مراكز الإيواء وعلى الملابس
0
آخر الأخبار
2024-10-12
كتانة للـLBCI: ننقل معدات طبية ومازوت إلى مستشفى تبنين الحكومي بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية بالاضافة إلى البقاع الغربي ورشيا وزحلة وقريبا على بعلبك
آخر الأخبار
2024-10-12
كتانة للـLBCI: ننقل معدات طبية ومازوت إلى مستشفى تبنين الحكومي بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية بالاضافة إلى البقاع الغربي ورشيا وزحلة وقريبا على بعلبك
0
آخر الأخبار
2024-10-11
جولة لنواب من كتلة "الوفاء للمقاومة" على المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي في النويري والبسطة
آخر الأخبار
2024-10-11
جولة لنواب من كتلة "الوفاء للمقاومة" على المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي في النويري والبسطة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
التفاصيل الأخيرة عن غارة قانا
تقارير نشرة الاخبار
16:30
التفاصيل الأخيرة عن غارة قانا
0
أخبار لبنان
14:55
حنكش للـLBCI: لن نقبل بأيّ رئيس للجمهورية لا يعمل على حصر السلاح في يد الدولة وحسب
أخبار لبنان
14:55
حنكش للـLBCI: لن نقبل بأيّ رئيس للجمهورية لا يعمل على حصر السلاح في يد الدولة وحسب
0
أخبار دولية
14:19
وزارة الخارجية الأميركية: أميركا أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف في بيروت
أخبار دولية
14:19
وزارة الخارجية الأميركية: أميركا أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف في بيروت
0
أخبار لبنان
13:56
مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان دشّن توزيع المساعدات الإغاثية
أخبار لبنان
13:56
مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان دشّن توزيع المساعدات الإغاثية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:02
الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..
أخبار لبنان
13:02
الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..
0
فنّ
05:22
حسين مقدم من موقع منزله المهدم: فيك تقشّط الحجار عالأرض بس ما فيك تقشّطنا الأرض (فيديو)
فنّ
05:22
حسين مقدم من موقع منزله المهدم: فيك تقشّط الحجار عالأرض بس ما فيك تقشّطنا الأرض (فيديو)
0
خبر عاجل
07:04
ميقاتي لـ"الجزيرة": نحاول إزالة كل الذرائع كي لا تستهدف إسرائيل مطار بيروت والموانئ والمعابر البرية
خبر عاجل
07:04
ميقاتي لـ"الجزيرة": نحاول إزالة كل الذرائع كي لا تستهدف إسرائيل مطار بيروت والموانئ والمعابر البرية
0
آخر الأخبار
2024-10-14
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يبدأ مشاورات أمنية في شأن الرد الإسرائيليّ المحتمل على الهجوم الصاروخيّ الإيرانيّ
آخر الأخبار
2024-10-14
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يبدأ مشاورات أمنية في شأن الرد الإسرائيليّ المحتمل على الهجوم الصاروخيّ الإيرانيّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
التفاصيل الأخيرة عن غارة قانا
تقارير نشرة الاخبار
16:30
التفاصيل الأخيرة عن غارة قانا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في الميدان الجنوبي محاولات التوغل الاسرائيلي مستمرة على وقع قصف مكثّف على طول الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في الميدان الجنوبي محاولات التوغل الاسرائيلي مستمرة على وقع قصف مكثّف على طول الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الصيادون في صيدا بلا عمل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الصيادون في صيدا بلا عمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شائعات وتهديدات الاخلاء ترعب العالم والاجهزة الامنية تكشف المتورطين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شائعات وتهديدات الاخلاء ترعب العالم والاجهزة الامنية تكشف المتورطين
0
أخبار دولية
13:20
تفاصيل الاتصال الذي حصل بين ماكرون ونتنياهو ..
أخبار دولية
13:20
تفاصيل الاتصال الذي حصل بين ماكرون ونتنياهو ..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في رياق استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى سكني
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في رياق استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى سكني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
التصعيد الاسرائيلي الذي خفّت وتيرتُه في بيروت وضواحيها..زادت حدّته في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
13:17
التصعيد الاسرائيلي الذي خفّت وتيرتُه في بيروت وضواحيها..زادت حدّته في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مرفأ بيروت يطبّق خطة الطوارئ وكل الأجهزة تعمل بدقة لإنجاز المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مرفأ بيروت يطبّق خطة الطوارئ وكل الأجهزة تعمل بدقة لإنجاز المطلوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تحاول القضاء على غرفة عمليات حزب الله وضعضعته في الميدان .. وحزب الله: الغرفة قائمة!
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تحاول القضاء على غرفة عمليات حزب الله وضعضعته في الميدان .. وحزب الله: الغرفة قائمة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:02
الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..
أخبار لبنان
13:02
الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..
2
خبر عاجل
05:57
نداء جديد من أدرعي الى سكان الجنوب
خبر عاجل
05:57
نداء جديد من أدرعي الى سكان الجنوب
3
أخبار لبنان
07:00
مذكرة تتعلق بإنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي
أخبار لبنان
07:00
مذكرة تتعلق بإنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي
4
خبر عاجل
07:25
أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله
خبر عاجل
07:25
أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله
5
خبر عاجل
14:05
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية
خبر عاجل
14:05
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية
6
فنّ
05:22
حسين مقدم من موقع منزله المهدم: فيك تقشّط الحجار عالأرض بس ما فيك تقشّطنا الأرض (فيديو)
فنّ
05:22
حسين مقدم من موقع منزله المهدم: فيك تقشّط الحجار عالأرض بس ما فيك تقشّطنا الأرض (فيديو)
7
خبر عاجل
12:47
الجيش الإسرائيلي: اعتقال ثلاثة عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:47
الجيش الإسرائيلي: اعتقال ثلاثة عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
04:47
كاميرا الـLBCI داخل بلدة علي النهري... الدمار هائل
خبر عاجل
04:47
كاميرا الـLBCI داخل بلدة علي النهري... الدمار هائل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More