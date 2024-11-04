ياسين للـLBCI: المساعدات الاغاثية والغذائية التي وصلتنا حتى اليوم توزاي 10 الاف طنٍ

أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن "المساعدات الاغاثية والغذائية التي وصلتنا حتى اليوم توزاي 10 الاف طنٍ وتُوزّع عبر المنظمات الدولية أو الجمعيات واللجنة الوزارية تستلم المساعدات من الدول العربية الصديقة وتُوزَّع عبر المحافظين".