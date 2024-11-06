الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غرفة عمليات المُقاومة الإسلاميّة تنشر تفاصيل عملياتها العسكرية ومواجهاتها مع اسرائيل في الفترة الاخيرة

أخبار لبنان
2024-11-06 | 15:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غرفة عمليات المُقاومة الإسلاميّة تنشر تفاصيل عملياتها العسكرية ومواجهاتها مع اسرائيل في الفترة الاخيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
7min
غرفة عمليات المُقاومة الإسلاميّة تنشر تفاصيل عملياتها العسكرية ومواجهاتها مع اسرائيل في الفترة الاخيرة

 اصدرت المُقاومة الإسلاميّة بياناً فنّدت فيه تفاصيل مواجهاتها مع اسرائيل منذ تاريخ 28-10-2024، اليكم البيان: 

"يُواصل مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تصدّيهم للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ويُكبّدون جيش العدوّ خسائر فادحة في عدّته وعديده من ضباط وجنود على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأماميّة وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المُحتلة.

1- المُواجهات البرّية:

* بتاريخ 28-10-2024 بدأت قوّات جيش العدو الإسرائيلي التقدّم باتجاه بلدة الخيام بأعداد كبيرة من الأفراد والآليات، وبغطاء جوي كثيف على كامل المنطقة المحيطة والمشرفة على البلدة، وسط تموضع لقوات جيش العدو على العوارض الأماميّة في مناطق تل نحاس و الحمامص و سهل المجيديّة.
ووفق الخطط الدفاعيّة المُعدّة مسبقاً، وبعد رصد دقيق لمسارات التقدم المحتلمة، أعدّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة خطة دفاع بالنار، ركيزتها الأساسيّة الرمايات الصاروخيّة والمدفعيّة عبر عدد كبير من الإستهدافات المُتزامنة والمُركّزة على تحركات وتموضعات ومسارات تقدم العدو داخل الأراضي اللبنانيّة وفي الداخل المُحتل. وعلى مدار ثلاثة أيّام متواصلة، تم تنفيذ أكثر من 70 عمليّة استهداف (50 منها عند الأطراف الجنوبية والشرقيّة للبلدة)، تم خلالها تدمير 4 دبابات بالصواريخ الموجهة ومقتل وجرح طواقمها، واستهداف تموضع للجنود في مستوطنة المطلة بصاروخ موجه ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم. بالإضافة إلى استهداف مجموعة التأمين في منطقة تل النحاس بصاروخ موجّه، وقد عرض الإعلام الحربي بعض المشاهد التي توثّق الإصابة.
وكان أبرز هذه العمليّات، الصلية الصاروخيّة الدقيقة التي استهدفت تجمعات كبيرة لجنود وآليات العدو في منطقة وادي العصافير عند الجهة الجنوبيّة الشرقيّة للبلدة، باستعمال صواريخ نوعيّة ودقيقة يزن رأسها الحربي 250 كلغ من المواد شديدة الإنفجار. وجرّاء الإنفجارات الضخمة، والأعداد الكبيرة من الإصابات، عمّت حالة من الذعر والتخبّط في صفوف القوّات المُعادية.
وبالإضافة إلى الصليات الصاروخيّة والرمايات التي استهدفت تحركات العدو داخل الأراضي اللبنانيّة، تم خلال هذه العمليّة تنفيذ عدد كبير من الاستهدافات في المناطق الخلفيّة للقوات التي تشارك في الإعتداء على أرضنا بشكل مدروس ومُحددّ عبر:

- استهداف تجمعات قوّات تأمين الهجوم على بلدة الخيام، في موقع ومستوطنة المطلة والبساتين المحيطة بها، بــ 11 صلية صاروخيّة مركّزة وبقذائف المدفعيّة، محققةً إصابات مؤكدة.
- استهداف معسكر للتدريب وقواعد النار ومقرّات قياديّة في مستوطنة أيِيلِت هشاحر، وقواعد نيران صاروخية في مستوطنة يسود هامعلاه، ومنطقة تجميع للمدرعات في مستوطنة شاعل، ومقرات قياديّة في مستوطنة شامير، بــ 23 صلية صاروخيّة.
- أُجبرت قوات جيش العدو ليل الخميس 31-10-2024 على الإنسحاب إلى ما وراء الحدود، والاستعانة بالمروحيّات العسكريّة لنقل القتلى والجرحى، واستقدام آليات خاصّة لسحب الدبابات المُدمرة.

* خلال محاولة قوّة من جيش العدو الإسرائيلي التقدّم، يوم السبت الماضي، عبر الحدود باتجاه قرية حولا، رصد مجاهدونا رتل من الآليات العسكريّة بحجم كتيبة كاملة، قوامها 40 آلية (دبابات – مدرعات – ناقلات جند) يتقدمها جرافتان عسكريتان، بهدف فتح مسارات لعبور الآليات باتجاه وسط البلدة. وحين وصول القوّة إلى مرمى مجاهدينا، جرى استهداف الجرافتين بصاروخيّ كورنيت مضاد للدروع، ما أسفر عن تدميرهما ومقتل وجرح من كان فيهما. وتحت غطاء كثيف من المدفعيّة الإسرائيلية، انسحبت القوّة بكامل آلياتها نحو الحدود الشرقيّة للبلدة. وفور استقرار القوّة في منطقة التجمّع، وبهدف إلحاق أكبر عدد من الإصابات، جرى استهداف المنطقة بثلاث صليات صاروخيّة بفارق 5 دقائق بين كل رشقة وأخرى وبأكثر من 60 صاروخ، وقد حققت العمليّة أهدافها.

* بفعل ضربات المُقاومة القاسية والمُتكررة، وعدم إتاحة الفرصة أمام قوّات جيش العدو للتثبيت والاستقرار داخل قرى الحافّة، عمد جيش العدو إلى الانسحاب من عددٍ من البلدات - التي كان قد تقدّم باتجاهها - إلى ما وراء الحدود، وسط عمليّات تمشيط واسعة من المواقع الحدوديّة، ومرابض المدفعيّة، وغارات من الطائرات الحربيّة على هذه البلدات، كما يحصل في عيتا الجبل وراميا وميس الجبل وبليدا والخيام وغيرها. فيما يجرى التعامل مع محاولات مُتكررة لقوّات من الجيش الإسرائيلي لإطباق الحصار على بلدة الناقورة في القطاع الغربي، ومحاولة تسلل في منطقة الوزاني في القطاع الشرقي تم استهدافها بصلية صاروخيّة أجبرتها على المُغادرة.

2- سلسلة عمليّات خيبر النوعيّة:
- بالرغم من الإطباق الإستعلامي والنشاط الدائم لسلاح الجو الإسرائيلي، رفعت المُقاومة وتيرة عمليّاتها النوعيّة التي تندرج ضمن إطار سلسلة عمليّات خيبر، عبر توجيه ضربات مُركّزة ومدروسة للمراكز والمنشآت والقواعد الإسرائيلية الاستراتيجيّة والأمنيّة، بعمق وصل إلى 145 كلم داخل فلسطين المُحتلة، باستعمال الصواريخ والمسيّرات النوعيّة. 
- هذه الإستهدافات المحددة والدقيقة والمدروسة تتم وفق برنامج واضح وإدارة وسيطرة تامة على مجريات الأمور الميدانية والتقدير المتأني لمجريات الأمور ومسار الجبهة وتدرجاتها.
- وصل عدد العمليّات في إطار سلسلة عمليّات خيبر منذ إنطلاقها في 01-11-2024، إلى 56 عملية، 18 منها خلال الأسبوع المنصرم.
- عدا عن تحقيق العمليّات لأهدافها العسكريّة، فإن أكثر من 2 مليون مُستوطن على مساحة أكثر من 5,000 كلم2، وبعمق وصل إلى 145 كلم داخل فلسطين المُحتلة، أُجبروا على الدخول إلى الملاجئ وإيقاف الدراسة والأعمال وحركة الملاحة الجويّة بشكل مُتكرر مع كل عمليّة تم تنفيذها.

3- تؤكد غرفة عمليّات المقاومة الإسلاميّة على الآتي: 

- تتصاعد سلسلة عمليّات خيبر وفق رؤية وبرنامج واضح، وإدارة وسيطرة عالية، تضمن القدرة على الوصول الفعّال إلى كافة الأهداف التي تُحددها قيادة المُقاومة.
- على المُستوطنين الذين تم إنذارهم بضرورة إخلاء مُستوطناتهم عدم العودة إليها كونها تحولت إلى أهداف عسكرية نظراً لاحتوائها على مقرّات قياديّة، وثكنات ومصانع عسكريّة، ومرابض مدفعيّة وقواعد صاروخيّة، ومحطات للخدمات اللوجستيّة والأركانيّة للقوّات التي تعتدي على الأراضي اللبنانيّة.
- إن الإنجاز الوحيد الذي حققه الجيش الإسرائيلي خلال ما يُطلق عليه مسمى "المناورة البريّة" هو فقط تدمير البيوت والبنى التحتيّة المدنيّة وتجريف الأراضي الزراعيّة في البلدات الحدوديّة.
- ثبتت الأسابيع الأخيرة أن تشكيلات المُقاومة تمكنت من ترتيب هيكليتاها وبمختلف المستويات، وهذا ما يعكسه إرتفاع وتيرة عمليّات إطلاق الصواريخ والمُسيّرات الإنقضاضيّة على مُختلف الأهداف داخل الكيان المؤقت حتى تل أبيب.
- إن مجاهدينا في الجبهة الأماميّة عند الحدود الجنوبيّة، وبفعل ضرباتهم الدقيقة والمُتكررة، وقدرتهم العالية على التصدي لتوغلات العدو وتدمير دباباته وآلياته، تمكنوا حتى الآن من إجبار قوّات العدو الإسرائيلي على المراوحة عند حدود قرى الحافة فقط، ومنعها من التقدّم باتجاه قرى النسق الثاني من الجبهة أو الإقتراب من مجرى نهر الليطاني.


إن المقاومة الإسلاميّة وفي ذكرى أربعين شهيدها الأسمى والأقدس والأغلى، سماحة السيد حسن نصر الله قُدّس سرّه الشريف، تؤكد أنها على العهد والوعد، ستبقى وفية لدماء شهدائها وستمضي في تحقيق الأهداف التي ارتقوا من أجلها، وعلى رأسها رفعة وكرامة شعبها الأبي وحرية وسيادة بلدها، وهي تُعاهد أمينها العام سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله أنها ثابتة على درب الولاية حتى تحقيق النصر بإذن الله تعالى".  

أخبار لبنان

آخر الأخبار

عمليات

المُقاومة

الإسلاميّة

تفاصيل

عملياتها

العسكرية

ومواجهاتها

اسرائيل

الفترة

الاخيرة

LBCI التالي
استقرار جويّ وارتفاع في درجات الحرارة وتدني الرطوبة لغاية السبت...
أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال القلمون وعدد من المناطق المجاورة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-31

المتحدث العسكري: مصر تنفى بشكل قاطع ما تم تداوله من تقارير عن مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية وتؤكد عدم وجود أي شكل من التعاون مع إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-17

ماكرون يدعو إسرائيل "لوضع حد لعملياتها العسكرية" في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2024-10-08

اسرائيل توسع عملياتها في الجنوب بعد اسبوع على بدء العملية البرية

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-01

أدرعي: الجيش الاسرائيلي نفذ عشرات العمليات العسكرية محددة الهدف داخل جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:35

حالة نزوح كثيفة في الأوزاعي اثر الانذار الاسرائيلي الى السكان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:28

انذار اسرائيلي إلى سكان الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير والحدث

LBCI
أمن وقضاء
14:23

الغارة التي استهدفت بلدة حاروف (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

من ميس الى حولا والضهيرة...مسنّون مقطوع الاتصال بهم منذ اسابيع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-11-03

"نحن هنا... لن نترك الساح ولن نسقط السلاح"... هكذا استذكرت آية طيبا السيد الشهيد حسن نصرالله

LBCI
فنّ
2024-07-04

مهرجان الزمن الجميل يكرّم يولا سليمان... والأخيرة: "الدكتور هراتش هو من يستحق التكريم" (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-21

ثورة في القطاع الفضائي... والسبب: ابتكارات قائمة على التكنولوجيا الكمية والذكاء الاصطناعي؟!

LBCI
أخبار دولية
2024-09-10

إيران تنفي صحة تقارير عن نقلها أسلحة إلى روسيا وتصفها بأنها "دعاية"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

من ميس الى حولا والضهيرة...مسنّون مقطوع الاتصال بهم منذ اسابيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد اليوم الدامي في بعلبك... خضر يكشف آخر الأرقام وتفاصيل الغارة التي استهدفت محيط القلعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الضاحية إلى دائرة الاستهداف مجدداً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

بعد استهداف قاعدة تْسِرِفِين بالقرب من مطار بن غوريون ... اليكم المشهد في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في السراي الحكومي.. ترجمة عملية لتعزيز انتشار الجيش على الحدود الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المواقف الشعبية في مختلف القارات لنتائج الإنتخابات الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بعد فوز ترامب… احتفالات الجمهوريين تملأ الولايات المتحدة وكاملا هاريس تؤجل خطابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

نتنياهو أبرز المبتهجين بعودة ترامب الى البيت الابيض... مكاسب نالتها إسرائيل في عهده الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

شنكر للـLBCI أتوقع المزيد من الضغط على إيران... ولضرورة أن تطبق الحكومة اللبنانية الـ1701

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:02

انذار اسرائيلي لسكان حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
13:15

شنكر للـ LBCI:أعتقد أنه سيكون هناك انقسام في إدارة ترامب المستقبلية بشأن لبنان وأن هناك فرصة لإدخال من تبقى في حزب الله في مسار معين ليكون جزءًا من لبنان وليس الحزب المسيطر عليه وهذا سيتطلب اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات شجاعة لفرض سيادتها على الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:28

انذار اسرائيلي إلى سكان الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير والحدث

LBCI
أخبار لبنان
06:46

رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 11 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الاول 2024

LBCI
خبر عاجل
13:14

مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في عهد ترامب ديفيد شنكر للـ LBCI: الرئيس سيعود إلى نوع من حملة الضغط الأقصى ضد إيران كما لم يفعل من قبل وهدف الضغط هو العودة إلى نوع من الصفقة سواء كان ذلك اتفاقًا نوويًا أو اتفاقًا آخر

LBCI
أخبار لبنان
02:58

أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها

LBCI
خبر عاجل
09:26

غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
08:21

نعيم قاسم: قناعتنا ان امرا واحدا فقط هو الذي يوقف هذه الحرب وهو الميدان بقسميه الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الاسرائيلي على الحدود والثاني الجبهة الداخلية وان تصل اليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا وتعرف ان الحرب غير قابلة للربح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More