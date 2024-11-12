أدرعي: الإنذار الثالث لسكان الضاحية الجنوبية

#عاجل 3/3 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة حدث بيروت



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل… pic.twitter.com/IPHoe85Oms — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2024

دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي سكان منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة حدث بيروت الإخلاء:"أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيليّ بقوة على المدى الزمنيّ القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر."