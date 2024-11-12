تحذير اسرائيلي جديد لسكّان الليلكي

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في منطقة الليلكي".