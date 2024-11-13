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مخزومي: لانتخاب رئيس للجمهورية كمرحلة أولى

أخبار لبنان
2024-11-13 | 05:54
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مخزومي: لانتخاب رئيس للجمهورية كمرحلة أولى
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مخزومي: لانتخاب رئيس للجمهورية كمرحلة أولى

شدّد النائب فؤاد مخزومي على أنّ الجرائم الواقعة في لبنان يجب أن تتوقف.

وقال، في مؤتمر صحافيّ: "علينا أن ننتخب رئيسًا للجمهورية كمرحلة أولى."

ولفت إلى وجود لجنة وزارية من دول المِنطقة كلّها لدعم لبنان.

وأكّد أنّه في حال "لم ندعم لبنان ولم يكن هناك انتظام في الدولة"، فلن يكون هناك مساعدات للبنان ولا إعادة إعمار.

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