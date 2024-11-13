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دريان تلقى إتصالًا مطولًا من عبد العاطي: لمسنا منه حرص مصر والدول العربية على إيجاد حلول لوقف العدوان الصهيوني على لبنان

أخبار لبنان
2024-11-13 | 07:09
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دريان تلقى إتصالًا مطولًا من عبد العاطي: لمسنا منه حرص مصر والدول العربية على إيجاد حلول لوقف العدوان الصهيوني على لبنان
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دريان تلقى إتصالًا مطولًا من عبد العاطي: لمسنا منه حرص مصر والدول العربية على إيجاد حلول لوقف العدوان الصهيوني على لبنان

تلقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالًا هاتفيًا مطولًا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فور وصوله الى بيروت.

وافاد المكتب الاعلامي في دار الفتوى بانه "تم التأكيد خلال الاتصال على تعزيز العلاقات اللبنانية المصرية وحرص مصر على سيادة لبنان ووحدته وعروبته وعلى بسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة ودعم مؤسساته الرسمية ورفض العدوان الإسرائيلي على لبنان" .

من جهته، عول المفتي دريان "أهمية كبرى على زيارة وزير خارجية مصر العربية في الظروف الخطيرة التي يشهدها لبنان، لما لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي من مكانة ودور كبيرين عربيًا ودوليًا"، وقال: "لمسنا من الوزير عبد العاطي حرص مصر والدول العربية الشقيقة والصديقة على إيجاد حلول لوقف العدوان الصهيوني على لبنان والمحافظة على وحدته الوطنية وكيانه ومؤسساته".

وأضاف إن "دور مصر في لبنان هو دائمًا وفاقي والاهتمام المصري بلبنان هو تاريخي، وسيبقى لبنان متضامنًا ومتعاونًا مع مصر ومع كل الدول العربية الشقيقة بعيدًا من المحاور والنزاعات التي تهدد امن لبنان والمنطقة العربية".

وشكر المفتي دريان الوزير عبد العاطي "على ما تقوم به مصر تجاه لبنان والمحافظة على استقراره وامنه وسلامة أبنائه"، مؤكًدا ان "مصر وقيادتها وشعبها كانت على الدوام محتضنة للبنان ولدوره الحضاري ليبقى سيدًا حرًا عربيًا مستقلًا".

وحمل  الوزير عبد العاطي" تحياته ودعاءه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته وشعبه على هذه العاطفة الأخوية  التي عودتنا عليها مصر وقيادتها باستمرار فهي الحريصة الدائمة على لبنان وشعبه ومؤسساته الشرعية العاملة لخدمة اللبنانيين جميعا". 

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