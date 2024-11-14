مؤسسة مخزومي: جهودنا مستمرة لتوفير الاحتياجات الأساسية في بيروت وجبل لبنان

أعلنت مؤسسة مخزومي استمرار جهودها جهودها لتوفير الاحتياجات الأساسية والدعم المستمر في بيروت وجبل لبنان في ظل العدوان على لبنان.



ونشرت المؤسسة في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لنشاطاتها في المناطق، وأرفقتها بالتالي: "بعد أكثر من ٥٥ يوماً من العدوان على لبنان، تتصاعد التحديات في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تعيشها العائلات النازحة في مراكز الإيواء".



وتابعت: "تواصل مؤسسة مخزومي جهودها لتوفير الاحتياجات الأساسية والدعم المستمر في بيروت وجبل لبنان. وبفضل التعاون مع المتطوعين والشركاء المحليين والدوليين، بما في ذلك وحدة إدارة الكوارث والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تمكنت المؤسسة من دعم أكثر من ٣٤٤ مركز إيواء من خلال ٥٨٤ زيارة، حيث تم توزيع أكثر من ٢١٣٨٣ فرشة، ٥٥٧٢٨ بطانية، وما يزيد عن ٣٥٠٠٠ من مستلزمات النظافة والحماية الشخصية."



وأكدت مؤسسة مخزومي أن "فرقنا تتكفل بالتواصل المستمر مع العائلات لرصد احتياجاتها المتزايدة، وضمان التنسيق السريع مع الجهات المعنية لتلبية المتطلبات اليومية بكرامة وأمان. معاً بدأنا، بكم نجحنا، ومن أجلكم نستمر."





