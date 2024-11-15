لاريجاني في بيروت

وصل كبير مستشاري قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وكان في استقباله الدكتور خليل حمدان ممثلا الرئيس نبيه بري على رأس وفد ضم طلال حاطوم وعلي حايك ، والنائب الدكتور علي المقداد ممثلا قيادة "حزب الله".

في مستهل زيارته الرسمية إلى الجمهورية اللبنانية، إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وبحث معه تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين.



وإلتقى أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث كان تأكيد على "وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان، حكومة وجيشاً ومقاومة، في مواجهة العدوان الذي يتعرض له على يد الكيان الإسرائيلي المجرم". وعرض الجانبان للجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وتعزيز صمود النازحين اللبنانيين، إضافة إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك.



