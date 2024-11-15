الادعاء الفرنسي يعتزم استئناف قرار الإفراج عن جورج عبد الله

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أنه سيستأنف قرار محكمة فرنسية الإفراج عن لبناني مسجون بتهمة شن هجمات على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين في فرنسا في أوائل الثمانينيات.وقال المكتب إن جورج إبراهيم عبد الله، وهو قائد سابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، سيطلق في السادس من كانون الأول بموجب قرار المحكمة بشرط أن يغادر فرنسا ولا يعود إليها.