حجازي: وصلتني معلومة عن موقوف لدى المخابرات اعترف انه كان مكلفًا بتصوير مبنى القيادة المركزية لحزب البعث

كشف الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي أن معلومة وصلته عن وجود موقوف لدى مخابرات الجيش منذ شهرين اعترف انه كان مكلفاً بتصوير مبنى القيادة المركزية لحزب البعث، لافنا الى أنه "نسأل ان كان ذلك صحيحا ام لا".



وقال حجازي في اتصال مع الـLBCI، إن مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف ليس شخصية عسكرية ولم نفهم ان كانت صدفة تواجده بالمبنى أم لا وهناك حملة مبرمجة علينا وعليّ شخصياً".