الحلبي عدل مواعيد الدورة الثانية للكولوكيوم

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارًا يتعلق

بتعديل القرارين رقم 736/م/2024 تاريخ 13/9/2024 ، ورقم 776/م/2024 تاريخ 26/9/2024، تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 - الدورة الثانية، وجاء فيه:

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناءً على القرار رقم 736/م/2024 تاريخ 13/9/2024 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 – الدورة الثانية)،

بناءً على القرار رقم 776/م/2024 تاريخ 26/9/2024 (تعديل القرار رقم 736/م/2024 تاريخ 13/9/2024 (تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2024 – الدورة الثانية)،

بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،

يقرر مـا يأتي:

- المادة الأولى: ترجأ لأسبوع واحد المواعيد المحددة في متن كل من القرارين اللذين يحمل أحدهما الرقم 736/م/2024 بتاريخ 13/9/2024، والآخر الرقم 776/م/2024 بتاريخ 26/9/2024 لإجراء الامتحانات في كل من مواد الكولوكيوم للعام 2024 – الدورة الثانية، وتبعًا لذلك يجرى الامتحان لكل مادة من هذه المواد في الساعة عينها من اليوم ذاته من الأسبوع اللاحق مباشرة لذلك الذي كان هذا اليوم واقعًا فيه.

- المادة الثانية: في حال صادف وقوع عطلة رسمية أو تعطيل قسري في أحد أيام الامتحانات المحددة وفق ما سبق بيانه، يستعاض عن هذا اليوم بيوم آخر، ويحدد اليوم المستعاض به بموجب إعلان يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة."