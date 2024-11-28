تلاعب إسرائيليّ بترجمة البند

اكّدت مراسلة الـLBCI من حيفا أمال شحادة، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يشمل منع دخول اللبنايين إلى المنطقة المحذورة لمدة أسبوعين وفق ما تداوله الإسرائيليون.وقالت إنّ الجيش الإسرائيليّ رسم خطًا أحمر لهذه المناطق وهو بانتظار تشكيل لجنة المراقبة واكتمال انتشار الجيش اللبنانيّ، مستغلًّا الفترة الزمنة "لاستعراض عضلاته".وأضافت: "ما يقوم به الجيش الإسرائليّ هو ليثبت ما تحدث عنه نتنياهو بأّنّه قادر على ضمان أمن السكان في شمال إسرائيل من عناصر "حزب الله"."ولفتت إلى وجود وضع من الإلتباس وحاجة إلى توضيح للبنانيين في شأن المناطق التي لا يجب الدخول إليها.ورأت أنّ إسرائيل تتلاعب بترجمة البند، وفق ما يروق لها.وشدّدت على أنّ السيارة، التي اقتربت من الحدود لا تملك أيّ مؤشر على أنّها منتمية إلى "حزب الله".وأكّدت أنّه من غير الواضح في الاتفاق إبقاء الطائرات الإسرائيلية في المنطقة أو عدمها، إذ "تزعم إسرائيل أنّها للمراقبة.وكشفت شحادة عن أنّه تبيّن أنّ هذه الطائرات منها ما هو حربيّ ومنها للمراقبة.وأوضحت أنّ في إسرائيل صدرت التعليمات باستخدام "اليد الحديد" في تطبيق قرار وقف إطلاق النار وهناك حديث عن عدم اقتراب السكان اللبنانيين من القرى الجنوبية مدة أسبوعين وعدم دخول عناصر "حزب الله" إلى المنطقة التي ينتشر فيها الجيش الاسرائيليّ.وقالت: "حادث اليوم يعكس ما تخطط له اسرائيل على مدار الستين يومًا."