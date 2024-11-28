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غرفة ادارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت تعلن تخصيص مركزي إيواء للنازحين
أخبار لبنان
2024-11-28 | 06:33
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غرفة ادارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت تعلن تخصيص مركزي إيواء للنازحين
أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت أنه مع سريان وقف اطلاق النار فجر يوم الأربعاء الواقع فيه 27/11/2024، فتح المجال أمام آلاف العائلات النازحة للعودة الى قراها في الجنوب والبقاع اضافة الى الضاحية الجنوبية وغيرها لتفقد منازلها وممتلكاتها، مشيرة الى أن منهم من بقي هناك ومنهم من عاد وهو بحاجة الى مركز إيواء.
لذلك، أعلنت غرفة ادارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت عن تخصيص مركزي إيواء هما: قرية بنين التي تم استحدائثها لايواء الاخوة الضيوف في مدينة كميل شمعون الرياضة وبيت الضيافة ( فلورا ) في منطقة الكرنتينا لاستقبالهم ومساعدتهم.
للمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع غرفة ادارة الكوارث في محافظة بيروت على الرقم 987001/01.
أخبار لبنان
إدارة الكوارث والأزمات
بيروت
إيواء
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