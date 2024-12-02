مولوي: التضامن الوطني اثبت نجاحه في تجربة النزوح

بحث وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في اجتماع مع المحافظين التدابير على صعيد المحافظات بعد وقف إطلاق النار ومواكبة العودة.



واكد مولوي ان التضامن الوطني اثبت نجاحه في تجربة النزوح الكبيرة والصعبة.











