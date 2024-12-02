أدرعي: رئيس الأركان أجرى جولة في جنوب لبنان

#عاجل رئيس الأركان: سنهاجم بقوة شديدة في مواجهة الانتهاك الخطير لحزب الله هذا ما سنواصل عمله. لدينا خطط وأهداف جاهزة للتطبيق في أي لحظة
🔸أجرى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي اليوم جولة في القيادة الشمالية العسكرية وأجرى تقييمًا للوضع وجولة في جنوب لبنان مع قائد القيادة… pic.twitter.com/TkNadHYb6m
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2024
#عاجل رئيس الأركان: سنهاجم بقوة شديدة في مواجهة الانتهاك الخطير لحزب الله هذا ما سنواصل عمله. لدينا خطط وأهداف جاهزة للتطبيق في أي لحظة
🔸أجرى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي اليوم جولة في القيادة الشمالية العسكرية وأجرى تقييمًا للوضع وجولة في جنوب لبنان مع قائد القيادة… pic.twitter.com/TkNadHYb6m