أدرعي: رئيس الأركان أجرى جولة في جنوب لبنان

#عاجل رئيس الأركان: سنهاجم بقوة شديدة في مواجهة الانتهاك الخطير لحزب الله هذا ما سنواصل عمله. لدينا خطط وأهداف جاهزة للتطبيق في أي لحظة



🔸أجرى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي اليوم جولة في القيادة الشمالية العسكرية وأجرى تقييمًا للوضع وجولة في جنوب لبنان مع قائد القيادة… pic.twitter.com/TkNadHYb6m — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2024

أعلن المتحدث باسم الججيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي أجرى اليوم جولة في القيادة الشمالية العسكرية كما أجرى تقييمًا للوضع وجولة في جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق العسكرية العاملة في المنطقة."وجاء في المنشور الذي نشره أدرعي في حسابه على منصة إكس: "رئيس الأركان: سنهاجم بقوة شديدة في مواجهة الانتهاك الخطير لحزب الله هذا ما سنواصل عمله. لدينا خطط وأهداف جاهزة للتطبيق في أي لحظةأجرى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي اليوم جولة في القيادة الشمالية العسكرية وأجرى تقييمًا للوضع وجولة في جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق العسكرية العاملة في المنطقة."