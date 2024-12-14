بو حبيب خلال اجتماع العقبة: للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وحق شعبها في تقرير مصيره

شارك وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب في مدينة العقبة الأردنية بإجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا بحضور أمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية السعودية، مصر، العراق، الاردن، ولبنان.



كما إنضم الى الاجتماع وزراء خارجية قطر، الامارات العربية المتحدة، والبحرين.



تلى ذلك عقد جلسة ثانية موسعة حضرها الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي، ووزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، تركيا، ومبعوث الأمم المتحدة لسوريا وممثلين عن بريطانيا وألمانيا.



وقد قام الوزير بوحبيب بمداخلة أكد فيها على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها، وسلامة أراضيها، ومؤسساتها، وحق شعبها في تقرير مصيره.



واضاف الوزير بوحبيب أن اللحظة مؤاتية للوقوف الى جانب سوريا من خلال خطة طوارئ إقتصادية عربية.



