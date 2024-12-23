الحلبي مدد مهلة تسجيل غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي القرار رقم: 1065/م/2024،المتعلق بتحديد تاريخ إنتهاء التسجيل وبداية التدريس في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025.



وجاء في القرار:



إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/09/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمي)، المذكرة رقم 143/م/2024 تاريخ 21/11/2024 (أصول وإجراءات إدارة المدارس والثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر/ كتاب الإرشادات والتعليمات العامة للعام الدراسي 2024/2025)، وحرصا على استكمال تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة للتدريس خلال دوام بعد الظهر للعام الدراسي 2024/2025، في ظل الظروف الأمنية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على لبنان،



بناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرر ما يأتي:



المادة الأولى: تنتهي أعمال التسجيل في الثانويات والمدارس الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025، في مهلة تنتهي بتاريخ 31/1/2025.



المادة الثانية: تلتزم إدارات المدارس والثانويات المعنية بشروط القبول التي نصت عليها المذكرة رقم 143/م/2024 تاريخ 21/11/2024 (أصول وإجراءات إدارة المدارس والثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر/ كتاب الإرشادات والتعليمات العامة للعام الدراسي 2024/2025)، لاسيما تلك المتعلقة بحيازة التلميذ المسجل بطاقة الإقامة الصالحة أو بطاقة التعريف الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



المادة الثالثة: يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025، يوم الثلاثاء الواقع فيه 07/01/2025.



المادة الرابعة: يُبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

