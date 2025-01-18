غوتيريش من عين التينة: أنا على ثقة بأنه سيكون لدى لبنان قريباً حكومة تمثل كافة مكونات الشعب

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود وقف إطلاق النار.



ونوه بري بكافة مواقف الامين العام للأمم المتحدة وجهود وتضحيات قوات اليونيفل في جنوب لبنان ودورها في اللجنة الخماسية ، مشدداً على وجوب إلتزام إسرائيل بالإنسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها وفقاً لبنود الإتفاق ووقف خروقاتها وتدميرها الممنهج للقرى والحقول والمساحات الزراعية والحرجية .



بدوره، قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء دوله رئيس مجلس النواب وعبرت له عن تضامن الامم المتحدة الكامل مع لبنان وشعبه في هذه اللحظة المهمة من تاريخه".



وأكد أنه "على ثقة تامة بأن لبنان سوف يكون لديه قريباً حكومة تمثل كافة مكونات الشعب اللبناني وتضمن امن جميع مواطنيها."



وأشار الى أن "في الوقت نفسه ان قوات اليونيفل تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان لهدف واضح، ووجود إسرائيل في الجنوب يجب أن ينتهي بالوقت المحدد إنفاداً لإتفاق وقف إطلاق النار، بما يمكن الجيش اللبناني من بسط سلطته".



