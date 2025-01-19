آخر التطورات الحكومية...حقيبة المالية حُسمت

لا تزال المشاورات مستمرة بين الرئيس المكلف نواف سلام وثنائي أمل حزب الله في ما خصّ التطورات الحكومية.



واكدت معلومات خاصة بالـLBCI ان لقاءاً ايجابيا عقد اليوم بين الرئيس المكلف نواف سلام وموفدين من الثنائي حسمت في خلالها حقيبة المالية والتي ستؤول الى شخصية مقرّبة من امل حزب الله ولا تشكل استفزازاً لأحد.



أما فيما خصّ الحقائب الأخرى واسماء الوزراء فستبتّ في خلال الايام المقبلة.